Спортивный директор «ПСЖ»: «Если Мбаппе и перейдёт в «Реал», то только на наших условиях»

Спортивный директор парижского «ПСЖ» Леонардо рассказал, что в клубе больше не намерены вести переговоры о возможном переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«У нас нет дальнейших намерений говорить с «Реалом» о переходе Мбаппе. Поднимут ли они сумму предложения? Не знаю. Они два года работают над его трансфером, они говорили, наверное, со всем его окружением, с семьёй… Если он и перейдёт в «Реал», то только на наших условиях», - приводит слова Леонардо Football Italia.

Напомним, вчера «Реал» направил «ПСЖ» очередное предложение по Килиану Мбаппе, на этот раз – на сумму в 160 миллионов евро. Это предложение было отклонено парижанами.