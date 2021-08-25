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Спортивный директор «ПСЖ»: «Если Мбаппе и перейдёт в «Реал», то только на наших условиях»

25 Августа 2021 • 17:23 Комментировать
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Спортивный директор парижского «ПСЖ» Леонардо рассказал, что в клубе больше не намерены вести переговоры о возможном переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«У нас нет дальнейших намерений говорить с «Реалом» о переходе Мбаппе. Поднимут ли они сумму предложения? Не знаю. Они два года работают над его трансфером, они говорили, наверное, со всем его окружением, с семьёй… Если он и перейдёт в «Реал», то только на наших условиях», - приводит слова Леонардо Football Italia.

Напомним, вчера «Реал» направил «ПСЖ» очередное предложение по Килиану Мбаппе, на этот раз – на сумму в 160 миллионов евро. Это предложение было отклонено парижанами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Леонардо Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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