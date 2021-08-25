Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 191 Комментарии
Ла Лига

Спортивный директор «ПСЖ» высказался о предложениях «Реала» по Мбаппе

25 Августа 2021 • 17:12 Комментировать (2)
1000 рублей бесплатная ставка

Спортивный директор парижского «ПСЖ» Леонардо высказался о трансферной саге вокруг футболиста команды Килиана Мбаппе, а также поделился мнением о многочисленных предложениях по игроку от мадридского «Реала».

«Реал» делает уже не первое предложение по Мбаппе, их стратегия, кажется, заключается в том, чтобы продемонстрировать самому футболисту, что они «пытались», а затем заполучить его бесплатно следующим летом. Они даже контактировали с самим Мбаппе, хотя у него ещё год по контракту с «ПСЖ». Это неприемлемо, неуважительно и незаконно», - приводит слова Леонардо Football Italia.

Напомним, вчера стало известно, что «Реал» предлагал за Килиана Мбаппе 160 миллионов евро, однако теперь это предложение отклонено.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Леонардо Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
19:02 · Испания. Ла Лига
Вальверде высказался после продления контракта с «Реалом»
18:50 · Англия. Премьер-лига
Инфантино обратился к Ла Лиге и АПЛ
18:33 · Испания. Ла Лига
Черышев высказался о старте «Валенсии» в новом сезоне
17:23 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «ПСЖ»: «Если Мбаппе и перейдёт в «Реал», то только на наших условиях»
17:12 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «ПСЖ» высказался о предложениях «Реала» по Мбаппе 2
14:34 · Германия. Бундеслига
Кунья – игрок «Атлетико» официально
14:26 · Испания. Ла Лига
Юмтити останется в «Барселоне»
13:51 · Италия. Серия А
Одриосола может перейти в «Фиорентину» на правах аренды
13:09 · Испания. Ла Лига
Фелиш пропустит ближайший матч с «Вильярреалом»
12:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в гневе от поведения Юмтити 6 слухи
12:50 · Испания. Ла Лига
Вратарь «Реала» Лунин сдал положительный тест на COVID-19
12:32 · Испания. Ла Лига
​Мориба обиделся на «Барселону» 2 слухи
12:23 · Испания. Ла Лига
​Начо может пропустить матч с «Бетисом»
11:26 · Испания. Ла Лига
Сарабия может вернуться в Ла Лигу
10:54 · Испания. Ла Лига
​Названа сумма, за которую «ПСЖ» готов продать Мбаппе 4
Все новости
Рекомендуем
 