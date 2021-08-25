Спортивный директор «ПСЖ» высказался о предложениях «Реала» по Мбаппе

Спортивный директор парижского «ПСЖ» Леонардо высказался о трансферной саге вокруг футболиста команды Килиана Мбаппе, а также поделился мнением о многочисленных предложениях по игроку от мадридского «Реала».

«Реал» делает уже не первое предложение по Мбаппе, их стратегия, кажется, заключается в том, чтобы продемонстрировать самому футболисту, что они «пытались», а затем заполучить его бесплатно следующим летом. Они даже контактировали с самим Мбаппе, хотя у него ещё год по контракту с «ПСЖ». Это неприемлемо, неуважительно и незаконно», - приводит слова Леонардо Football Italia.

Напомним, вчера стало известно, что «Реал» предлагал за Килиана Мбаппе 160 миллионов евро, однако теперь это предложение отклонено.