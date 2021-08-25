Полузащитник «Барселоны» Илайкс Мориба обижен на клуб из-за возникшей ситуации. Как известно, футболист не хочет продлевать трудовое соглашение на условиях, которые предлагает ему клуб. Руководители «сине-гранатовых» и тренер Рональд Куман открыто говорили об этом, призывая игрока пересмотреть свою позицию.

Как сообщает Mundo Deportivo, представители Мориба недовольны тем, что представители «Барселоны» настроили фанатов против футболиста. Сам Илайкс считает, что «сине-гранатовые» недостаточно его уважают.

18-летний Илайкс Мориба провёл за «Барселону» 18 матчей. В них полузащитник забил один гол и отдал три голевых паса.