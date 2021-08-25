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​Мориба обиделся на «Барселону» слухи

25 Августа 2021 • 12:32 Комментировать (2)
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Полузащитник «Барселоны» Илайкс Мориба обижен на клуб из-за возникшей ситуации. Как известно, футболист не хочет продлевать трудовое соглашение на условиях, которые предлагает ему клуб. Руководители «сине-гранатовых» и тренер Рональд Куман открыто говорили об этом, призывая игрока пересмотреть свою позицию.

Как сообщает Mundo Deportivo, представители Мориба недовольны тем, что представители «Барселоны» настроили фанатов против футболиста. Сам Илайкс считает, что «сине-гранатовые» недостаточно его уважают.

18-летний Илайкс Мориба провёл за «Барселону» 18 матчей. В них полузащитник забил один гол и отдал три голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илайкс Мориба
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
25 Августа 2021 в 13:06
для уважения нужно хотя бы для начала пробиться в основу , а не требовать бобла , которого ты и сейчас не стоишь .
Pol-black
25 Августа 2021 в 13:00
было бы за что его уважать. немного толкового на поле не показал, и сразу денег урвать ему хочется.
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