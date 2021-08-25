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​Названа сумма, за которую «ПСЖ» готов продать Мбаппе

25 Августа 2021 • 10:54 Комментировать (1)
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Во Франции утверждают, что «ПСЖ» отклонил предложение «Реала» по трансферу Килиана Мбаппе в размере 160 миллионов евро. В то же время L’Equipe пишет о том, что парижане будут готовы принять более крупное предложение – предложение в 200 миллионов евро.

Отмечается, что в стане «ПСЖ» были удивлены крупным предложением «Реала» в 160 миллионов евро. И всё же продавать Мбаппе за такие деньги парижане не хотят.

Приоритетом «ПСЖ» остаётся сохранение Килиана Мбаппе в своих рядах, но учитывая потенциальную потерю игрока на правах свободного агента через год, в Париже рассматривают все варианты.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Spirit
25 Августа 2021 в 11:12
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