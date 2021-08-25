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Ла Лига

​«ПСЖ» пообещал отклонить любое предложение «Реала» по Мбаппе слухи

25 Августа 2021 • 09:50 Комментировать (3)
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Накануне в СМИ просочилась информация о том, что «Реал» предложил «ПСЖ» за Килиана Мбаппе 160 миллионов евро. Именно в такую сумму талантливого игрока оценивают эксперты авторитетного портала transfermarkt.

Как сообщает Football Espana со ссылкой на авторитетного журналиста Жюльена Лоренса, «ПСЖ» отклонил это предложение. Кроме того, парижане пообещали отклонить и любое другое предложение «сливочных» по чемпиону мира.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Если футболист не продлит контракт, то через год он сможет уйти в другой клуб бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
25 Августа 2021 в 11:24
Огромное спасибо за это ПСЖ )) пусть держат его как можно дальше от Ла лиги )) Он же ЗВЕЗДА )) читая интерьвью этого самодовольного павиана становится понятно что это очередной попсовик возомнивший себя ЗВЕЗДОЙ . Таких уже развелось слишком много .
Misha_diablo_football
25 Августа 2021 в 10:37
ПСЖ в этом сезоне не хило нацелился на кубок ЛЧ, пан или пропал!...
Juventini83
25 Августа 2021 в 10:27
Вот кому наср...ть на деньги, шейхи их просто не считают.
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