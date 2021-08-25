Накануне в СМИ просочилась информация о том, что «Реал» предложил «ПСЖ» за Килиана Мбаппе 160 миллионов евро. Именно в такую сумму талантливого игрока оценивают эксперты авторитетного портала transfermarkt.

Как сообщает Football Espana со ссылкой на авторитетного журналиста Жюльена Лоренса, «ПСЖ» отклонил это предложение. Кроме того, парижане пообещали отклонить и любое другое предложение «сливочных» по чемпиону мира.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Если футболист не продлит контракт, то через год он сможет уйти в другой клуб бесплатно.