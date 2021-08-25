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​Педри надеется, что его не вызовут в сборную Испании

25 Августа 2021 • 08:51 Комментировать
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Рональд Куман предоставил хавбеку «Барселоны» Педри двухнедельный отпуск после матча против «Атлетика» (1:1), состоявшегося на прошлых выходных. Педри надеется, что Луис Энрике не вызовет его на ближайшие матчи сборной Испании. Об этом сообщает RAC1.

Напомним, что в прошлом сезоне с учётом чемпионата Европы и Олимпийских игр Педри провёл 73 матча.

В сентябре сборная Испании проведёт три матча в рамках отбора на чемпионат мира. Соперниками команды Луиса Энрике станут сборные Швеции, Грузии и Косова.

После трёх игр отбора испанская национальная команда лидирует в своей группе, набрав 7 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Педри
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