​Педри надеется, что его не вызовут в сборную Испании

Рональд Куман предоставил хавбеку «Барселоны» Педри двухнедельный отпуск после матча против «Атлетика» (1:1), состоявшегося на прошлых выходных. Педри надеется, что Луис Энрике не вызовет его на ближайшие матчи сборной Испании. Об этом сообщает RAC1.

Напомним, что в прошлом сезоне с учётом чемпионата Европы и Олимпийских игр Педри провёл 73 матча.

В сентябре сборная Испании проведёт три матча в рамках отбора на чемпионат мира. Соперниками команды Луиса Энрике станут сборные Швеции, Грузии и Косова.

После трёх игр отбора испанская национальная команда лидирует в своей группе, набрав 7 зачётных баллов.