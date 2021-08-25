Ла Лига поддержит «Атлетико», если клуб решит не отпускать своих игроков на матчи сборных КОНМЕБОЛ

Пятеро футболистов «Атлетико» (Луис Суарес, Хосе Мария Хименес – Уругвай; Анхель Корреа, Родриго де Пауль – Аргентина, Матеус Кунья – Бразилия) заявлены за свои национальные сборные на ближайшие матчи квалификации на мундиаль 2022 года. Последние поединки в грядущей международной паузе эти футболисты проведут рано утром 10 сентября по времени Мадрида.

Проблема в том, что календарь чемпионата приготовил для мадридцев матч с «Эспаньолом» в 15:00 11 сентября. Это означает, что вышеперечисленные игроки, в случае принятия участия в матчах национальных команд, будут иметь в распоряжении чуть более 30 часов отдыха, чего недостаточно для полноценного восстановления.

В связи с этими обстоятельствами, испанская Ла Лига поддержит мадридский «Атлетико», если клуб примет решение не отпускать своих футболистов на матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года по Южной Америке. Об этом информирует Mundo Deportivo.