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«Реал» сделал «ПСЖ» очередное предложение по Мбаппе

24 Августа 2021 • 23:20 Комментировать
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Мадридский «Реал» направил в столицу Франции очередное предложение по нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Об этом в своем официальном «Твиттере» сообщил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным Романо, «сливочные» предложили за футболиста 160 миллионов евро. Парижане пока не дали ответа. Ранее стало известно, что французский клуб задумался о немедленной продаже Килиана Мбаппе, так как тот продолжает отклонять различные предложения о пролонгации действующего соглашения, связывающего форварда с командой до следующего лета.

Килиан Мбаппе защищает цвета клуба из Парижа с 2017 года. Всего он провел за парижан 80 матчей, в которых забил 78 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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