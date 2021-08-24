Сын бывшего футболиста «Барселоны» покинул «Атлетик»

Сын бывшего футболиста «Барселоны» Мехи Кодро, Кенан, покинул «Атлетик» из Бильбао. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По свидетельствам источника, контракт игрока с клубом истекал через год, но стороны договорились о его расторжении уже сейчас.

Босниец так и не смог закрепиться в составе «басков». Он присоединился к клубу в 2019 году, и с тех пор провёл в футболке клуба лишь 27 матчей, в которых отметился четырьмя взятиями ворот соперников. В настоящее время футболист восстанавливается от травмы пальца ноги, и даже не получал игровой номер на новую кампанию чемпионата.