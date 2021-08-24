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Испания. Примера

​Вальверде подписал новый контракт с «Реалом», отступные – 1 миллиард евро

24 Августа 2021 • 13:47 Комментировать
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Портал Goal.com располагает информацией о том, что 23-летний полузащитник Федерико Вальверде уже продлил контракт с «Реалом». По данным источника, речь идёт о трудовом соглашении сроком до конца июня 2027 года. В контракте прописана опция возможного выкупа игрока за 1 миллиард евро.

Федерико Вальверде перешёл в молодёжку «Реала» из уругвайского «Пеньяроля» летом 2016 года. За первую команду «сливочных» Вальверде провёл во всех соревнованиях 104 матча. В них полузащитник отметился 5 голами и 6 результативными передачами на партнёров.

В ближайшее время «Реал» должен объявить о продлении контракта с Федерико Вальверде официально.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
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