​Вальверде подписал новый контракт с «Реалом», отступные – 1 миллиард евро

Портал Goal.com располагает информацией о том, что 23-летний полузащитник Федерико Вальверде уже продлил контракт с «Реалом». По данным источника, речь идёт о трудовом соглашении сроком до конца июня 2027 года. В контракте прописана опция возможного выкупа игрока за 1 миллиард евро.

Федерико Вальверде перешёл в молодёжку «Реала» из уругвайского «Пеньяроля» летом 2016 года. За первую команду «сливочных» Вальверде провёл во всех соревнованиях 104 матча. В них полузащитник отметился 5 голами и 6 результативными передачами на партнёров.

В ближайшее время «Реал» должен объявить о продлении контракта с Федерико Вальверде официально.