​Фати частично тренируется в общей группе, он не играл с ноября

Хорошие новости для поклонников «Барселоны». На утренней тренировке во вторник 18-летний талантливый форвард Ансу Фати частично занимался в общей группе. Об этом на своих страницах сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что в последний раз Ансу Фати появлялся на футбольном поле в ноябре прошлого года. Затем он получил травму мениска и трижды переносил хирургическое вмешательство по этому поводу.

За первую команду «Барселоны» Ансу Фати успел провести 43 матча во всех соревнованиях. В них молодой футболист записал на свой счёт 13 голов и 5 результативных передач на партнёров.