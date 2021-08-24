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Испания. Примера

​Фати частично тренируется в общей группе, он не играл с ноября

24 Августа 2021 • 11:58 Комментировать (1)
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Хорошие новости для поклонников «Барселоны». На утренней тренировке во вторник 18-летний талантливый форвард Ансу Фати частично занимался в общей группе. Об этом на своих страницах сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что в последний раз Ансу Фати появлялся на футбольном поле в ноябре прошлого года. Затем он получил травму мениска и трижды переносил хирургическое вмешательство по этому поводу.

За первую команду «Барселоны» Ансу Фати успел провести 43 матча во всех соревнованиях. В них молодой футболист записал на свой счёт 13 голов и 5 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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Комментарии (1)
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ARTUR
24 Августа 2021 в 12:01
Очень хорошо )) очень жду этого паренька ))
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