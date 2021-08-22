В воскресенье, 22 августа, день рождения отмечает экс-игрок сборной России Александр Мостовой. В своё время он поиграл в европейских клубах, в частности в «Сельте», цвета которой защищал с 1996 по 2004 год.

С днём рождения Мостового поздравила пресс-служба испанской Ла Лиги на страничке в «Твиттере».

«Царь» из «Сельты» празднует сегодня! С 53-м днём рождения, Александр Мостовой!» - говорится в сообщении. Также Ла Лига опубликовала нарезку голов Мостового в Испании.

Добавим, что Александр Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Последним клубом, за который он выступал, стал «Алавес».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» тоже поздравляет Андрея Мостового с днём рождения и желает ему крепкого здоровья, оптимизма и успехов!