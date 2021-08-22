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Испания. Примера

​«Царь» из «Сельты» празднует: Ла Лига поздравила Мостового с днём рождения видео

22 Августа 2021 • 10:45 Комментировать (2)
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В воскресенье, 22 августа, день рождения отмечает экс-игрок сборной России Александр Мостовой. В своё время он поиграл в европейских клубах, в частности в «Сельте», цвета которой защищал с 1996 по 2004 год.

С днём рождения Мостового поздравила пресс-служба испанской Ла Лиги на страничке в «Твиттере».

«Царь» из «Сельты» празднует сегодня! С 53-м днём рождения, Александр Мостовой!» - говорится в сообщении. Также Ла Лига опубликовала нарезку голов Мостового в Испании.

 

Добавим, что Александр Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Последним клубом, за который он выступал, стал «Алавес».  

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» тоже поздравляет Андрея Мостового с днём рождения и желает ему крепкого здоровья, оптимизма и успехов!

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Александр Мостовой
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
22 Августа 2021 в 12:11
А говорят во Франции новый "царь" объявился... Наверное - самозванец((
Overkill666
22 Августа 2021 в 11:34
нарезка, конечно, такая себе. у него много голов поизящнее было.
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