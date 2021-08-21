​Тренер «Бетиса» Пеллегрини назвал Ла Лигу «позорным чемпионатом»

В пятницу «Бетис» довольствовался ничьей в домашнем поединке против «Кадиса» - 1:1. После матча рулевой «Бетиса» Мануэль Пеллегрини подверг критике испанский чемпионат.

«Мы – тренеры, судьи и футболисты – должны приложить усилия, чтобы Ла Лига не была таким позорным чемпионатом. На собрании судей они нам сказали, что у нас самая медленная лига в Европе.

Люди хотят смотреть шоу, а мы его им не даём. Много затяжек времени, много симуляций… Это позор! Мы должны позаботиться о шоу. За что люди платят деньги, покупая билеты?» - слова Пеллегрини приводит Goal.com.

После двух туров чемпионата «Бетис» имеет два очка в своём активе.