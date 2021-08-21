В «Реале» не надеются подписать Килиана Мбаппе и/или Эрлинга Холанна до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает COPE со ссылкой на программу Time of Game.

По данным источника, в ситуации с Килианом Мбаппе «Реалу» мешает твёрдая позиция эмира Катара. «ПСЖ» намерен сохранить футболиста на сезон 2021/2022, даже если следующим летом клуб потеряет талантливого форварда бесплатно.

Что касается ситуации Эрлинга Холанна, то камнем преткновения являются не только запросы «Боруссии», но и запросы по комиссии со стороны агента Мино Райолы.

Ближайший матч «Реал» проведёт 22 августа против «Леванте».