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​В «Реале» не надеются подписать Мбаппе и Холанна до конца лета слухи

21 Августа 2021 • 17:50 Комментировать
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В «Реале» не надеются подписать Килиана Мбаппе и/или Эрлинга Холанна до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает COPE со ссылкой на программу Time of Game.

По данным источника, в ситуации с Килианом Мбаппе «Реалу» мешает твёрдая позиция эмира Катара. «ПСЖ» намерен сохранить футболиста на сезон 2021/2022, даже если следующим летом клуб потеряет талантливого форварда бесплатно.

Что касается ситуации Эрлинга Холанна, то камнем преткновения являются не только запросы «Боруссии», но и запросы по комиссии со стороны агента Мино Райолы.

Ближайший матч «Реал» проведёт 22 августа против «Леванте».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2021
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