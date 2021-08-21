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Испания. Примера

Рамос просил Анчелотти помочь остаться в «Реале»

21 Августа 2021 • 12:13 Комментировать
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Экс-капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос хотел остаться в «королевском» клубе. По сведениям журналистов издания Mundo Deportivo, многолетний лидер «сливочных» пытался надавить на руководство при помощи нового главного тренера Карло Анчелотти, однако итальянский специалист отказался помогать игроку в данном вопросе.

Серхио покинул мадридский гранд этим летом в связи с истечением срока трудового соглашения. Он некоторое время оставался без клуба, после чего получил предложение от «ПСЖ». 35-летний испанец подписал с французским грандом двухлетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Серхио Рамос
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