Рамос просил Анчелотти помочь остаться в «Реале»

Экс-капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос хотел остаться в «королевском» клубе. По сведениям журналистов издания Mundo Deportivo, многолетний лидер «сливочных» пытался надавить на руководство при помощи нового главного тренера Карло Анчелотти, однако итальянский специалист отказался помогать игроку в данном вопросе.

Серхио покинул мадридский гранд этим летом в связи с истечением срока трудового соглашения. Он некоторое время оставался без клуба, после чего получил предложение от «ПСЖ». 35-летний испанец подписал с французским грандом двухлетний контракт.