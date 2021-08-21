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«Реал» сделает солидное предложение по Мбаппе перед трансферным дедлайном

21 Августа 2021 • 11:19 Комментировать
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Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе все еще может сменить команду этим летом, об этом сообщает AS.

Источник информирует, что мадридский «Реал», который считается главным претендентом на звездного нападающего, приступит к решительным действиям в последние дни трансферного окна. «Королевский» клуб планирует сделать парижанам официальное предложение перед самим дедлайном. «Сливочные» будут готовы заплатить за Мбаппе от 130 до 170 миллионов евро.

В Мадриде считают, что такое предложение может убедить владельцев «ПСЖ» продать нападающего, контракт которого с клубом истекает летом следующего года.

В «ПСЖ» высказались о будущем Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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