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Испания. Примера

Для Марселино матч «Атлетика» и «Барселоны» станет «незабываемым»

20 Августа 2021 • 21:08 Комментировать
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Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Марселино Гарсия Тораль ответил на вопросы журналистов перед матчем своей команды с каталонской «Барселоной» в рамках второго тура чемпионата Испании.

«Этот матч будет незабываемым для меня. Я запомню это навсегда. Я впервые увижу наш стадион, заполненный болельщиками. Мы попытаемся показать свою лучшую игру в присутствии десяти с половиной тысяч болельщиков», - сказал специалист на предматчевой прес-конференции.

Напомним, в Испании в каждом отдельном регионе дозволен вход разного количества болельщиков на стадионы. В Стране Басков разрешается заполнение арен на 20% от их общей вместительности.

Игровой мяч поединка «Атлетика» и «Барселоны» будет раыгран с центра поля в 23:00 по московскому времени завтра, 21 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Марселино Гарсия Тораль
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