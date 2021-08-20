«Реал» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Каримом Бензема. 33-летний нападающий поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца июня 2023 года.

Карим Бензема играет за «Реал» с лета 2009 года после трансфера из «Лиона». За это время француз провёл за «сливочных» во всех турнирах 560 матчей. В них Бензема забил 281 гол и отдал 144 результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Реал» проведёт в воскресенье, 22 августа. Соперником команды Карло Анчелотти будет «Леванте».