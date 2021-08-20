Тер Штеген вернулся в общую группу «Барселоны»

Перенесший операцию голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген возобновил тренировки в общей командной группе. Об этом сообщает Mundo Deortivo.

Ожидается, что на поле немецкий вратарь сможет вернуться через пару недель. Таким образом, он точно пропустит ближайшие матчи каталонцев в национальном чемпионате.

Тер Штеген был прооперирован в конце мая. У голкипера была диагностирована травма коленного сустава. Из-за повреждения Марк-Андре пропустил чемпионат Европы - 2020.

Ближайший матч «Барселона» сыграет на выезде с «Атлетиком» Бильбао. Поединок пройдет в субботу, 21 августа.