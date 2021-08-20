«Реал» решил отправить одного из нападающих в аренду

Сербский форвард Лука Йович вряд ли останется в мадридском «Реале» на сезон-2021/2022. По сообщениям Football Espana, «королевский» клуб подумывает отправить нападающего в очередную аренду.

«Сливочные» подыскивают игроку подходящий клуб, в котором Лука смог бы получать стабильную игровую практику, которой лишен на «Сантьяго Бернабеу». При этом отмечается, что «Реал» не станет рассматривать варианты с полноценным трансфером Йовича, поскольку рассчитывает на него в будущем.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к форварду со стороны миланского «Интера».

В прошлом сезоне Лука играл на правах аренды за «Айнтрахт». Он забил четыре гола в 18 поединках Бундеслиги.