«Барселона» предложит Педри новый контракт

Полузащитник Педри получит новый контракт с каталонской «Барселоной», об этом стало известно журналистам todomercadoweb.

«Сине-гранатовые» намерены провести переговоры о новой сделке в ближайшее время, чтобы обезопасить себя от возможного ухода талантливого игрока. Каталонцы готовы продлить соглашение с 20-летним исполнителем на четыре года.

Действующий трудовой договор Педри истекает летом следующего года.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне полузащитник провел 73 матча в различных турнирах. Вместе со сборной Испании он стал серебряным призером Олимпиады в Токио.