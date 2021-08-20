«Реал» прекратил переговоры по трансферу Мбаппе

Мадридский «Реал» принял решение прекратить переговоры с нападающим Килианом Мбаппе относительно перехода в текущее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство «королевского» клуба не станет переманивать игрока этим летом, чтобы не портить отношения с коллегами из «ПСЖ». «Сливочные» намерены дождаться следующего лета, когда Мбаппе станет свободным агентом.

Сам же Килиан давно хочет перейти в мадридский гранд. Он уже обсудил свое решение с боссами своего нынешнего клуба.

В стане «ПСЖ» Мбаппе находится с 2017 года. Он является одной из главных звезд парижской команды.

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