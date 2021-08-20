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Испания. Примера

«Реал» прекратил переговоры по трансферу Мбаппе

20 Августа 2021 • 09:09 Комментировать (2)
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Мадридский «Реал» принял решение прекратить переговоры с нападающим Килианом Мбаппе относительно перехода в текущее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство «королевского» клуба не станет переманивать игрока этим летом, чтобы не портить отношения с коллегами из «ПСЖ». «Сливочные» намерены дождаться следующего лета, когда Мбаппе станет свободным агентом.

Сам же Килиан давно хочет перейти в мадридский гранд. Он уже обсудил свое решение с боссами своего нынешнего клуба.

В стане «ПСЖ» Мбаппе находится с 2017 года. Он является одной из главных звезд парижской команды.

Гранд АПЛ хочет бесплатно подписать Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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ARTUR
20 Августа 2021 в 11:04
прошла инфа что договорились с Дортмундом по поводу Холанда , хитрый хорек надул шейхов , ну это он так думает , забыл что Мбапе не просто футболист , он личный раб принца Катара )) так что будет любопытно посмотреть кто кого
Ale10JUFC
20 Августа 2021 в 09:21
По сведениям источника, руководство «королевского» клуба не станет переманивать игрока этим летом, чтобы не портить отношения с коллегами из «ПСЖ» : А следующим летом подпишет бесплатно )))) при таком раскладе отношения точно не испортятся.
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