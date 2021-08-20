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Испания. Примера

Депай: «Я не успел даже поздороваться с Месси»

20 Августа 2021 • 08:21 Комментировать (1)
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Новичок каталонской «Барселоны» Мемфис Депай высказался об уходе из клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси. У 34-летнего аргентинца истек срок действия трудового договора, и он перешел в «ПСЖ».

«Я не успел даже познакомиться с Лео. Месси поздно вернулся с отпуска, поэтому мы и поздороваться не успели. Думаю, мы еще сможем сделать это, если сыграем друг против друга. Может, он вообще вернется в «Барсу». Все может быть», - приводит слова голландца Diario Sport.

Депай присоединился к «сине-гранатовым» этим летом. Он подписал с «Барселоной» контракт, рассчитанный до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Мемфис Депай
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Комментарии (1)
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Kar.k4rych
20 Августа 2021 в 08:39
Депай, ты от этого ничего не потерял, а только приобрёл!
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