«Атлетик» теряет троих футболистов перед матчем с «Барселоной»

Наставнику «Атлетика» из Бильбао Марселино Гарсии Торалю предстоит немного поломать голову накануне матча своей команды с «Барселоной». В команде травмированы три футболиста. Все трое – защитники. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в лазарете басков оказались Оскар де Маркос, Йерай Альварес и Алекс Печа. Таким образом, единственным фланговым оборонцем, который может принять участие в субботнем поединке с «Барселоной», является Иньиго Лекуэ.

«Атлетик» примет «Барселону» после сухой выездной ничьей с «Эльче» на старте сезона. «Барселона» подходит к поединку после победы над «Реалом Сосьедад».