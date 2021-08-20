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Испания. Примера

«Атлетик» теряет троих футболистов перед матчем с «Барселоной»

20 Августа 2021 • 00:10 Комментировать
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Наставнику «Атлетика» из Бильбао Марселино Гарсии Торалю предстоит немного поломать голову накануне матча своей команды с «Барселоной». В команде травмированы три футболиста. Все трое – защитники. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в лазарете басков оказались Оскар де Маркос, Йерай Альварес и Алекс Печа. Таким образом, единственным фланговым оборонцем, который может принять участие в субботнем поединке с «Барселоной», является Иньиго Лекуэ.

«Атлетик» примет «Барселону» после сухой выездной ничьей с «Эльче» на старте сезона. «Барселона» подходит к поединку после победы над «Реалом Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Марселино Гарсия Тораль
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