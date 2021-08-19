Лукас Перес попрощался с «Алавесом»

Испанский нападающий Лукас Перес посредством публикации в своем официальном аккаунте «Инстаграма» попрощался со своим уже бывшим клубом «Алавесом». Вчера стало известно о том, что футболист и клуб расторгли соглашение по обоюдному желанию сторон.

«Пришло время прощаться с «Алавесом». Я благодарен клубу, его болельщикам, тренерам, техническому персоналу. Для меня возможность стать частью истории клуба была честью. Спасибо, что сделали это возможным. Я желаю вам всего наилучшего», - написал футболист в социальной сети.

Сообщается, что следующим клубом Переса может стать вернувшийся в Примеру «Райо Вальекано».