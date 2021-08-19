Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 102 Комментарии
Испания. Примера

Иньяки Уильямс не зацикливается на установке нового рекорда чемпионата Испании

19 Августа 2021 • 22:27 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс высказался о своём приближении к рекорду по количеству матчей подряд, проведённых в чемпионате Испании.

Футболист не пропустил матч «Атлетика» уже в 196-й раз на этих выходных, когда вышел на поле в составе команды на игру против «Эльче». Ему осталось появиться на поле ещё 7 раз, не пропуская поединков, чтобы побить рекорд другого испанского футболиста – Хуана Антонио Ларраньяги.

«Это не то, о чем я слишком много думаю. Если удастся побить рекорд – будет здорово. А вообще, я концентрируюсь на том, чтобы побеждать в каждом матче и быть выше в турнирной таблице», - передаёт слова баска Mundo Deportivo.

В следующем туре чемпионата Испании «Атлетик» примет на своём стадионе «Барселону».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Иньяки Уильямс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.08  22:00 Бетис ... Кадис 1.57 3.8 6.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
22:38 · Испания. Ла Лига
Лукас Перес попрощался с «Алавесом»
22:27 · Испания. Ла Лига
Иньяки Уильямс не зацикливается на установке нового рекорда чемпионата Испании
22:05 · Испания. Ла Лига
Мануэль Санчес: «Возвращение в «Оасуну» было моей целью»
22:00 · Испания. Ла Лига
У «Барселоны» нет денег на зарплату Гризманну и Коутиньо 1
21:33 · Испания. Ла Лига
Вальверде – о Месси: «Людям лучше не знать правды» 2
20:47 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт уйдет из «Барселоны» только в другой топ-клуб
20:23 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» арендовал Лекомта официально
17:58 · Испания. Ла Лига
Бензема близок к продлению контракта с «Реалом» 1
11:58 · Италия. Серия А
Пьянич хочет покинуть «Барселону» этим летом
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может усилиться звёздным полузащитником «Манчестер Сити» 2
08:39 · Испания. Ла Лига
Кроос рассказал, что думает об уходе Месси из «Барселоны»
08:31 · Испания. Ла Лига
Агуэро отказался играть за «Барселону» под номером, принадлежавшим Месси
18 Августа
23:57 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» - «Арсеналу»: «Триппьер не продаётся» слухи
23:13 · Испания. Ла Лига
Лукас Перес покидает «Алавес»
22:32 · Испания. Ла Лига
Маркос Пауло может отправиться в аренду в «Фамаликан»
Все новости
Рекомендуем
 