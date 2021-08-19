Иньяки Уильямс не зацикливается на установке нового рекорда чемпионата Испании

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс высказался о своём приближении к рекорду по количеству матчей подряд, проведённых в чемпионате Испании.

Футболист не пропустил матч «Атлетика» уже в 196-й раз на этих выходных, когда вышел на поле в составе команды на игру против «Эльче». Ему осталось появиться на поле ещё 7 раз, не пропуская поединков, чтобы побить рекорд другого испанского футболиста – Хуана Антонио Ларраньяги.

«Это не то, о чем я слишком много думаю. Если удастся побить рекорд – будет здорово. А вообще, я концентрируюсь на том, чтобы побеждать в каждом матче и быть выше в турнирной таблице», - передаёт слова баска Mundo Deportivo.

В следующем туре чемпионата Испании «Атлетик» примет на своём стадионе «Барселону».