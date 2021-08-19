Мануэль Санчес: «Возвращение в «Оасуну» было моей целью»

Испанский защитник Ману Санчес, перешедший на правах аренды из мадридского «Атлетико» в «Осасуну» во второй раз за карьеру, на пресс-конференции по случаю своей презентации в памплонском клубе рассказал, что хотел вернуться в стан «красных».

«Если ты чувствуешь, что нужен команде, если знаешь, что на тебя делают ставку, конечно, появляется желание вернуться. Именно это и было моей целью. Я заинтересован в том, чтобы играть, и попытаюсь помочь команде там, где это будет необходимо», - сказал футболист.

Во второй части минувшего сезона Ману Санчес провёл за «Осасуну» 14 поединков, два раза ассистировав своим партнёрам по команде.