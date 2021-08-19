Вальверде – о Месси: «Людям лучше не знать правды»

Бывший энтренадор «Барселоны» Эрнесто Вальверде не захотел делиться информацией о том, какими были его отношения с Лионелем Месси.

«Это те вещи, о которых лучше не говорить. Пусть всё это останется в тайне. Пусть будет так. Будет правильнее, если широкие массы ничего не узнают о том, как всё было на самом деле. Людям лучше не знать всей правды», - приводит слова Эрнесто Вальверде источник La Sexta.

Как известно, Вальверде был отстранён от работы у руля «блаугранас» в январе прошлого года. За период работы с каталонским клубом 57-летнему специалисту удалось выиграть дважды Ла Лигу, а также Кубок Короля и Суперкубок Испании.