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Испания. Примера

Вальверде – о Месси: «Людям лучше не знать правды»

19 Августа 2021 • 21:33 Комментировать (2)
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Бывший энтренадор «Барселоны» Эрнесто Вальверде не захотел делиться информацией о том, какими были его отношения с Лионелем Месси.

«Это те вещи, о которых лучше не говорить. Пусть всё это останется в тайне. Пусть будет так. Будет правильнее, если широкие массы ничего не узнают о том, как всё было на самом деле. Людям лучше не знать всей правды», - приводит слова Эрнесто Вальверде источник La Sexta.

Как известно, Вальверде был отстранён от работы у руля «блаугранас» в январе прошлого года. За период работы с каталонским клубом 57-летнему специалисту удалось выиграть дважды Ла Лигу, а также Кубок Короля и Суперкубок Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Эрнесто Вальверде
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
19 Августа 2021 в 22:16
за кулисами топ клубов все хранится как в Ватикане , я думаю что опубликуй всю грязь , то от этих ,,кумиров ,. бежали бы как от чумы ...
Kar.k4rych
19 Августа 2021 в 21:48
Что там знать? Клал гном на всех в стиле 2:8...
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