Кроос рассказал, что думает об уходе Месси из «Барселоны»

Хавбек сборной Германии Тони Кроос, выступающий на клубном уровне за мадридский «Реал», поделился мнением об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«Посмотрим, что будет дальше. Уход Месси может быть полезен для «Реала». Один из наших главных конкурентов лишился своего ведущего футболиста. Не исключаю, что вскоре к нам присоединится игрок из «ПСЖ». Пока не могу утверждать», - цитирует полузащитника газета Marca.

Месси ушел из каталонского клуба в связи с истечением срока трудового договора. Лео продолжит карьеру во французском «ПСЖ». Он подписал с парижанами контракт по схеме «2+1».