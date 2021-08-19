Агуэро отказался играть за «Барселону» под номером, принадлежавшим Месси

Аргентинский форвард Серхио Агуэро отказался выступать за каталонскую «Барселону» под десятым номером, ранее принадлежавшим его соотечественнику Лионелю Месси. Об этом рапортует на своих страницах газета Marca.

Новичок «сине-гранатовых» остановил свой выбор на футболке с номером 19.

Ранее сообщалось, что десятку могут отдать бразильскому вингеру Филиппе Коутиньо, однако в итоге было решено оставить номер без владельца.

Агуэро пополнил ряды «Барселоны» этим летом, он переехал на «Камп Ноу» в статусе свободного агента. До перехода в каталонский гранд Серхио долгое время выступал за «Манчестер Сити».