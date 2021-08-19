Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 167 Комментарии
Испания. Примера

Агуэро отказался играть за «Барселону» под номером, принадлежавшим Месси

19 Августа 2021 • 08:31 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Аргентинский форвард Серхио Агуэро отказался выступать за каталонскую «Барселону» под десятым номером, ранее принадлежавшим его соотечественнику Лионелю Месси. Об этом рапортует на своих страницах газета Marca.

Новичок «сине-гранатовых» остановил свой выбор на футболке с номером 19.

Ранее сообщалось, что десятку могут отдать бразильскому вингеру Филиппе Коутиньо, однако в итоге было решено оставить номер без владельца.

Агуэро пополнил ряды «Барселоны» этим летом, он переехал на «Камп Ноу» в статусе свободного агента. До перехода в каталонский гранд Серхио долгое время выступал за «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Агуэро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Августа
08:39 · Испания. Ла Лига
Кроос рассказал, что думает об уходе Месси из «Барселоны»
08:31 · Испания. Ла Лига
Агуэро отказался играть за «Барселону» под номером, принадлежавшим Месси
18 Августа
23:57 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» - «Арсеналу»: «Триппьер не продаётся» слухи
23:13 · Испания. Ла Лига
Лукас Перес покидает «Алавес»
22:32 · Испания. Ла Лига
Маркос Пауло может отправиться в аренду в «Фамаликан»
22:27 · Испания. Ла Лига
Льоренте продлил контракт с «Атлетико»
22:18 · Италия. Серия А
Переход Пьянича в «Ювентус» может не состояться 1
21:00 · Испания. Ла Лига
Карвахаль возобновил тренировки в основной группе «Реала»
20:39 · Испания. Ла Лига
Алеш Видаль – о переходе в «Эспаньол»: «Я там, где хотел оказаться»
19:49 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» приняли решение по номеру 10 после ухода Месси
19:30 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Горжусь, что смог сыграть 100 матчей за «Барселону»
18:04 · Испания. Ла Лига
Анри: «Гвардиола научил меня заново играть в футбол»
17:35 · Италия. Серия А
«Барселона» хотела обменять Дембеле на Кулушевски 1
16:26 · Италия. Серия А
«Милан» продолжает следить за Иско
15:19 · Испания. Ла Лига
Кроос сделал выбор между Роналду и Месси 3
Все новости
Рекомендуем
 