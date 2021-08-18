Лукас Перес покидает «Алавес»

Испанский нападающий «Алавеса» Лукас Перес покидает клуб. Об этом информирует Mundo Deportivo.

По свидетельствам источника, клуб и футболист пришли к соглашению о расторжении контракта. Ранее Перес не попал в состав команды на матч первого тура новой кампании испанской Примеры по причине «тренерского решения».

Лукас Перес присоединился к «Алавесу» в 2019 году, за два сезона проведя 62 матча. Он забил 15 голов и отдал 9 голевых пасов во всех турнирах.

Ранее Перес выступал за «Вест Хэм» и «Арсенал», кроме других клубов, однако по-настоящему футболисту так и не удалось закрепиться в составе какого-нибудь топового коллектива.