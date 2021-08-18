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Испания. Примера

Маркос Пауло может отправиться в аренду в «Фамаликан»

18 Августа 2021 • 22:32 Комментировать
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Португальский полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Пауло, перешедший месяцем ранее из стана бразильского «Флуминенсе», может снова сменить клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично заинтересован в том, чтобы футболист получал игровую практику и набирался опыта, но на уровень чемпиона Испании пока не тянет. Пауло может перейти в португальский «Фамаликан» по годичному арендному соглашению. Примечательным является тот факт, что отношения между клубами дружеские, так как ранее из стана мадридцев в португальский клуб уже переходил Неуэн Перес.

Маркос Пауло перешел в «Атлетико» на правах свободного агента после окончания его контракта с «Флуминенсе» и подписал пятилетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Фамаликан Маркос Пауло Трансферы футбола - лето 2021
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