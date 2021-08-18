Алеш Видаль – о переходе в «Эспаньол»: «Я там, где хотел оказаться»

Испанский защитник Алеш Видаль, ранее защищавший цвета «Альмерии», «Севильи» и каталонской «Барселоны», на днях перешел в «Эспаньол», а сегодня дал первое интервью в новой команде.

«Я очень благодарен клубу за то, что здесь в меня верят и дарят возможность продолжать делать то, что я лучше всего умею. Мне повезло, ведь я там, где хотел оказаться», - сказал Видаль на пресс-конференции по случаю своей презентации.

«Я уже играл здесь, так что вернуться – здорово. Я мотивирован помочь команде, выполняя установки, данные тренером», - добавил футболист.

После успешного прохождения медицинского обследования, Алеш Видаль сегодня поставил подпись под своим двухлетним соглашением с «Эспаньолом».