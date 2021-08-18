В «Барселоне» приняли решение по номеру 10 после ухода Месси

Лионель Месси ушёл из «Барселоны», освободив такой модный десятый игровой номер. Ходили слухи, что «десятку» от аргентинца может унаследовать Филиппе Коутиньо, но издание Sport утверждает, что это неправда. По данным источника, в «Барселоне» предпочитают никому не отдавать номер 10 до конца текущего сезона. Если же каталонцам и придётся кого-то заявить под «десяткой», то это будет кто-то из воспитанников клубной академии.

Как известно, в Испании достаточно строгие правила по поводу игровых номеров. Из-за этих правил «Барселона» не имеет возможности закрепить за Лионелем Месси номер 10 навсегда.