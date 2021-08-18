Бывший защитник «Барселоны» и «Севильи» Алеш Видаль стал игроком «Эспаньола», передает пресс-служба каталонского клуба.

Сообщается, что игрок успешно прошёл медосмотр перед подписанием контракта. Испанец подписал соглашение на два года с возможностью продления ещё на один год.

Напомним, что Видаль был игроком «Севильи» с 2014 по 2015 и с 2018 по 2021 год. Также выступал за «Алавес» на правах аренды. В составе андалусийцев он становился победителем Лиги Европы.

Также игрок известен по выступлениям за «Барселону», игроком которой он являлся с 2015 по 2018 год. В составе каталонского клуба он сыграл 51 матч, в которых забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.