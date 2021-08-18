Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 177 Комментарии
Испания. Примера

Алеш Видаль стал игроком «Эспаньола» официально

18 Августа 2021 • 15:02 Комментировать
Эспаньол
...
Вильярреал
2.90 3.50 2.40
21.08 20:30
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший защитник «Барселоны» и «Севильи» Алеш Видаль стал игроком «Эспаньола», передает пресс-служба каталонского клуба.

Сообщается, что игрок успешно прошёл медосмотр перед подписанием контракта. Испанец подписал соглашение на два года с возможностью продления ещё на один год.

Напомним, что Видаль был игроком «Севильи» с 2014 по 2015 и с 2018 по 2021 год. Также выступал за «Алавес» на правах аренды. В составе андалусийцев он становился победителем Лиги Европы.

Также игрок известен по выступлениям за «Барселону», игроком которой он являлся с 2015 по 2018 год. В составе каталонского клуба он сыграл 51 матч, в которых забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Алеш Видаль Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
18:04 · Испания. Ла Лига
Анри: «Гвардиола научил меня заново играть в футбол»
17:35 · Италия. Серия А
«Барселона» хотела обменять Дембеле на Кулушевски 1
16:26 · Италия. Серия А
«Милан» продолжает следить за Иско
15:19 · Испания. Ла Лига
Кроос сделал выбор между Роналду и Месси 2
15:02 · Испания. Ла Лига
Алеш Видаль стал игроком «Эспаньола» официально
14:35 · Англия. Премьер-лига
Гуэдеш может продолжить карьеру в АПЛ
13:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определилась с игроком, которому достанется номер Месси 2
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» договаривается с клубом АПЛ по трансферу испанского форварда
10:04 · Италия. Серия А
Гомес рассказал, что покинул «Аталанту» из-за нападения Гасперини 1
09:47 · Испания. Ла Лига
Триппьер останется в «Атлетико» из-за солидной суммы отступных
09:39 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» не отпустит Мбаппе в «Реал» этим летом
08:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» подпишет 5-летний контракт с Эдегором
17 Августа
23:16 · Испания. Ла Лига
«Реал» планирует серьезно усилиться следующим летом
22:21 · Испания. Ла Лига
Вальверде продлит контракт с «Реалом»
21:31 · Испания. Ла Лига
Рубиалес прокомментировал возможное соглашение клубов Ла Лиги с компанией CVC
Все новости
Рекомендуем
 