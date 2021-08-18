«Барселона» определилась с игроком, которому достанется номер Месси

Каталонская «Барселона» поменяла свою позицию в отношении бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Если раньше «сине-гранатовые» планировали избавиться от игрока, то сейчас намерены сохранить его в команде.

По сообщениям Mundo Deportivo, руководство клуба готово отдать Филиппе десятый номер, под которым выступал аргентинец Лионель Месси. Наставник команды Рональд Куман считает, что Коутиньо может лучше раскрыться после ухода шестикратного обладателя «Золотого мяча»

Бразилец выступает за «Барсу» с 2018 года. В минувшем розыгрыше Примеры 29-летний полузащитник провел лишь 12 матчей, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.