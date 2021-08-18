Триппьер останется в «Атлетико» из-за солидной суммы отступных

Возвращение защитника Кирана Триппьера в английскую Премьер-лигу может сорваться. По данным AS, руководство мадридского «Атлетико» передумало расставаться с 30-летним футболистом этим летом.

Ранее стало известно об интересе к Кирану со стороны лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Со временем «красные дьяволы» отказались от борьбы за футболиста, а «канониры» предложили за него 40 миллионов евро. «Матрасников» такая сумма не впечатлила, мадридцы хотят выручить с продажи Триппьера не менее 60 миллионов. Новых предложений «Атлетико» пока не получал.

Действующее соглашение англичанина с чемпионом Испании рассчитано до лета 2023 года.