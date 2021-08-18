Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 206 Комментарии
Испания. Примера

«ПСЖ» не отпустит Мбаппе в «Реал» этим летом

18 Августа 2021 • 09:39 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий Килиан Мбаппе, у которого истекающий контракт с «ПСЖ», не покинет французский клуб в нынешнее трансферное окно. По сообщениям Mundo Deportivo, парижане хотят сохранить форварда и не станут вступать в переговоры с другими клубами.

Главным претендентом на 22-летнего голеадора считается мадридский «Реал». «Сливочные» не скрывают интереса к Мбаппе и хотели бы подписать его этим летом. Сам Килиан готов продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». В Париже не хотят расставаться со звездным игроком и приложат все усилия, чтобы сохранить его в команде.

Этим летом «ПСЖ» провел мощную трансферную кампанию, подписав Лионеля Месси, Серхио Рамоса и еще нескольких известных футболистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
10:04 · Италия. Серия А
Гомес рассказал, что покинул «Аталанту» из-за нападения Гасперини 1
09:47 · Испания. Ла Лига
Триппьер останется в «Атлетико» из-за солидной суммы отступных
09:39 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» не отпустит Мбаппе в «Реал» этим летом
08:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» подпишет 5-летний контракт с Эдегором
17 Августа
23:16 · Испания. Ла Лига
«Реал» планирует серьезно усилиться следующим летом
22:21 · Испания. Ла Лига
Вальверде продлит контракт с «Реалом»
21:31 · Испания. Ла Лига
Рубиалес прокомментировал возможное соглашение клубов Ла Лиги с компанией CVC
19:51 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто пойдёт на снижение зарплаты в «Барселоне» 1
19:44 · Испания. Ла Лига
​Ассистент ван Галя вспомнил о начале пути Иньесты в «Барселоне»
19:03 · Англия. Премьер-лига
Хамес может оказаться в «Атлетико» слухи
18:18 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» работает над реализацией плана по сокращению расходов на 200 млн евро
17:19 · Испания. Ла Лига
​Пике пожертвовал финансами ради новичков «Барселоны», Шакира отреагировала 4
17:15 · Италия. Серия А
«Наполи» ведёт переговоры по защитнику «Вильярреала» слухи
16:15 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» намерен приобрести Гуэдеша слухи
15:53 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт запросил у руководства «Барселоны» повышение зарплаты 7
Все новости
Рекомендуем
 