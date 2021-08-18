«ПСЖ» не отпустит Мбаппе в «Реал» этим летом

Нападающий Килиан Мбаппе, у которого истекающий контракт с «ПСЖ», не покинет французский клуб в нынешнее трансферное окно. По сообщениям Mundo Deportivo, парижане хотят сохранить форварда и не станут вступать в переговоры с другими клубами.

Главным претендентом на 22-летнего голеадора считается мадридский «Реал». «Сливочные» не скрывают интереса к Мбаппе и хотели бы подписать его этим летом. Сам Килиан готов продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». В Париже не хотят расставаться со звездным игроком и приложат все усилия, чтобы сохранить его в команде.

Этим летом «ПСЖ» провел мощную трансферную кампанию, подписав Лионеля Месси, Серхио Рамоса и еще нескольких известных футболистов.