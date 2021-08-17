Рубиалес прокомментировал возможное соглашение клубов Ла Лиги с компанией CVC

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес во время встречи с представителями третьего по силе футбольного дивизиона страны, прошедшей сегодня, поделился мнением о потенциальном соглашении клубов Ла Лиги с международной компанией CVC.

По вышеупомянутому соглашению компания CVC должна выплатить клубам Примеры и Сегунды (всего – 42) 2,7 миллиарда евро. Соглашение было поддержано 38 клубами из 42 (против оказались представители Примеры «Реал», «Барселона», «Атлетик» Бильбао, а также команда из Сегунды – «Реал Овьедо»).

«Мы стоим на пороге крупнейшей декапитализации клубов в истории испанского футбола. Поддержка соглашения большей частью – хорошо, но это не превращает его в законное», - сказал Рубиалес.