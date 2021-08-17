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Испания. Примера

​«Барселона» работает над реализацией плана по сокращению расходов на 200 млн евро

17 Августа 2021 • 18:18 Комментировать
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«Барселона» в настоящий момент работает над реализацией плана по сокращению расходов на 200 миллионов евро, сообщает Goal.com. Для этого каталонскому клубу в последние две недели летнего трансферного окна нужно расстаться с тремя футболистами. В списке находятся защитник Самуэль Юмтити, полузащитник Миралем Пьянич и игрок группы атаки Филипе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что «Барселона» расторгнет контракт с Юмтити в одностороннем порядке, если француз не примет хотя бы одно из имеющихся у клуба предложений по его трансферу.

В понедельник Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» должна 1,35 миллиарда евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич Филиппе Коутиньо Самуэль Юмтити
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