​«Барселона» работает над реализацией плана по сокращению расходов на 200 млн евро

«Барселона» в настоящий момент работает над реализацией плана по сокращению расходов на 200 миллионов евро, сообщает Goal.com. Для этого каталонскому клубу в последние две недели летнего трансферного окна нужно расстаться с тремя футболистами. В списке находятся защитник Самуэль Юмтити, полузащитник Миралем Пьянич и игрок группы атаки Филипе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что «Барселона» расторгнет контракт с Юмтити в одностороннем порядке, если француз не примет хотя бы одно из имеющихся у клуба предложений по его трансферу.

В понедельник Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» должна 1,35 миллиарда евро.