​Тренер «Реала» отреагировал на слухи о возвращении Роналду

В испанской прессе появилась информация о желании Карло Анчелотти, главного тренера «Реала», вернуть в клуб Криштиану Роналду. На эти слухи отреагировал сам рулевой мадридской команды посредством публикации в «Твиттере».

«Роналду – легенда «Реала», и я испытываю к нему всю мою любовь и уважение. Но я никогда не думал подписывать его. Мы смотрим вперёд», - изложил свою позицию Анчелотти.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду в своё время провёл в «Реале» девять успешных сезонов. После этого португалец перебрался в «Ювентус». Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2022 года.