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Испания. Примера

​Тренер «Реала» отреагировал на слухи о возвращении Роналду

17 Августа 2021 • 15:38 Комментировать (1)
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В испанской прессе появилась информация о желании Карло Анчелотти, главного тренера «Реала», вернуть в клуб Криштиану Роналду. На эти слухи отреагировал сам рулевой мадридской команды посредством публикации в «Твиттере».

«Роналду – легенда «Реала», и я испытываю к нему всю мою любовь и уважение. Но я никогда не думал подписывать его. Мы смотрим вперёд», - изложил свою позицию Анчелотти.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду в своё время провёл в «Реале» девять успешных сезонов. После этого португалец перебрался в «Ювентус». Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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ARTUR
17 Августа 2021 в 16:03
вперед то вперед ...вопрос как далеко твой перед
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