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Испания. Примера

​«Барселона» теряет терпение в отношении Юмтити слухи

17 Августа 2021 • 14:37 Комментировать
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«Барселона» вынуждена искать решения, которые позволят клубу победить финансовый кризис. Один из ключевых вопросов – продажа или аренда футболистов, на которых не рассчитывает Рональд Куман. В этом списке находится Самуэль Юмтити. Француз просил последний шанс, и клуб пошёл навстречу футболисту, однако Юмтити так и не убедил тренера в предсезонке. Несмотря на этот факт, Самуэль отказывается уходить из клуба. «Барселона» теряет терпение и в ближайшее время может расторгнуть контракт с Юмтити в одностороннем порядке, если футболист не примет какое-либо из имеющихся предложений. Об этом на своих страницах сообщает испанский Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Самуэль Юмтити
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