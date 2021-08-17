«Барселона» вынуждена искать решения, которые позволят клубу победить финансовый кризис. Один из ключевых вопросов – продажа или аренда футболистов, на которых не рассчитывает Рональд Куман. В этом списке находится Самуэль Юмтити. Француз просил последний шанс, и клуб пошёл навстречу футболисту, однако Юмтити так и не убедил тренера в предсезонке. Несмотря на этот факт, Самуэль отказывается уходить из клуба. «Барселона» теряет терпение и в ближайшее время может расторгнуть контракт с Юмтити в одностороннем порядке, если футболист не примет какое-либо из имеющихся предложений. Об этом на своих страницах сообщает испанский Sport.