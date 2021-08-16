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Испания. Примера

​Лапорта: «Уход Месси – необходимость»

16 Августа 2021 • 15:40 Комментировать (1)
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Во время понедельничной пресс-конференции президент «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз высказался об уходе из клуба Лионеля Месси.

Напомним, что Лионель Месси на прошлой неделе подписал двухлетний контракт с «ПСЖ» с возможность продления ещё на один сезон.

«Мы уверены в правильности решений, которые были приняты. Уход Месси печален, но это была необходимость, ведь интересы клуба превыше всего. Мы могли бы поставить под угрозу всё. Ситуация драматическая, но такова реальность», - высказался Лапорта.

Как известно, «Барселона» не смогла подписать новый контракт с Лионелем Месси из-за финансовых проблем.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
16 Августа 2021 в 16:26
Пике и Альба согласились на офигенное понижение зарплаты , потому что они Барса !! А Месси он хоть и воспитанник Барсы , все равно легионер , я его не виню и не осуждаю , наверное отказатся от такого бобла сложно очень . Пике И Альба патриоты , и им это легче . Суть не в этом , я как то чувствовал что не подпишет Месси , он стал очень апатичным , к футболу , к Барсе , и когда Куман так настойчиво просил подписать Депая было понятно что ищет замену именно на позицию арга , ну и эти всякие темы в инсте и сми , шашлыки у Нея , с игроками ПСЖ , давали уверенность что он свинтит . Единственное чего я не понял так почему его не продали ?? хоть что то залатали бы , а так ... короче мутная тема до сих пор ..
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