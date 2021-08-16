​Лапорта: «Уход Месси – необходимость»

Во время понедельничной пресс-конференции президент «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз высказался об уходе из клуба Лионеля Месси.

Напомним, что Лионель Месси на прошлой неделе подписал двухлетний контракт с «ПСЖ» с возможность продления ещё на один сезон.

«Мы уверены в правильности решений, которые были приняты. Уход Месси печален, но это была необходимость, ведь интересы клуба превыше всего. Мы могли бы поставить под угрозу всё. Ситуация драматическая, но такова реальность», - высказался Лапорта.

Как известно, «Барселона» не смогла подписать новый контракт с Лионелем Месси из-за финансовых проблем.