Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 220 Комментарии
Испания. Примера

​Президент «Барселоны» озвучил сумму долга клуба

16 Августа 2021 • 14:46 Комментировать (5)
1000 рублей бесплатная ставка

В понедельник президент «Барселоны» Жоан Лапорта даёт пресс-конференцию. Он рассказал о финансовом состоянии клуба.

«На сегодняшний день долг «Барселоны» составляет 1,35 миллиарда евро. Экономическое положение клуба вызывает тревогу», - сказал Лапорта.

«На зарплаты у нас уходит 103% от общего дохода клуба. Это на 20-25% больше, чем у наших конкурентов», - добавил функционер.

Напомним, что «Барселона» начала сезон с домашней победы над «Реалом Сосьедад» с результатом 4:2. Следующий матч команда Рональда Кумана проведёт 21 августа против «Атлетика» из Бильбао.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Sergo
16 Августа 2021 в 15:27
Это все из-за Боряна!!!!!!! Как только он срыгнул с сайта, посыпалась Барса... Сначала мецци взбрыкнул, теперь и Барса в попу начала скатываться... И, да! Если бы карлик не сосал безудержно из так им "любимой" Барсы бабки, авось, и положение в котолуни получше было бы, финансовое, да и спортивное, судя по результатам последних лет. Одни разгромные унижения на поле...
Артур Измаилов
16 Августа 2021 в 16:27
Борян это кто? Милка что ли? Так она тут, под ником "Euro 2016" прячется. Я на ее стену каждый день как в туалет хожу))) А она все чистит, убирает ))) Вот ссылка , если интересует
Артур Измаилов
16 Августа 2021 в 16:30
не дает ссылку скинуть, одМымЫ видиш ли сайт обновили.))) Ну ник я тебе написал, если увидиш, знай что это наша Милка Помидоровна Подприлавочная )))
ARTUR
16 Августа 2021 в 14:57
вот они покупки партнера для Месси боком вылазят
Артур Измаилов
16 Августа 2021 в 15:14
Ну почему партнеры ? Сам карлик разорил Барсу!!! А не надо было больше десятка лет молится на одного распиаренного недоростка и дать ему новый контракт каждое лето. Как практика показала, карлик оказалОСЬ самым последним нич тожным недосуществом, в худший момент для родного клуба ради бабла сбежал в какой то недоклуб.
Так что все ПОДЕЛОМ !!!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.08  21:00 Вильярреал ... Гранада 1.53 4.2 6.3
16.08  23:00 Эльче ... Атлетик Б 3.85 3.3 2.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Августа
15:40 · Испания. Ла Лига
​Лапорта: «Уход Месси – необходимость» 1
15:01 · Испания. Ла Лига
​«Реал» объявил о продлении контракта с Куртуа официально
14:46 · Испания. Ла Лига
​Президент «Барселоны» озвучил сумму долга клуба 4
14:20 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе попросит президента «ПСЖ» вступить в переговоры с «Реалом» 1 слухи
14:02 · Испания. Ла Лига
Куман - о ситуации с Пьяничем: «Всем известно его положение»
12:49 · Италия. Серия А
Йович может продолжить карьеру в «Интере»
12:14 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто - о зарплатах в «Барселоне»: «За Пике последуют и остальные»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Фукса подтвердил переговоры с «Сельтой»
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» следит за ситуацией вокруг Ляказетта и Обамеянга 2
10:01 · Испания. Ла Лига
Альба: «Я предан «Барселоне» 1
09:50 · Россия. Премьер-лига
Клуб Ла Лиги интересуется защитником ЦСКА
09:15 · Испания. Ла Лига
Облак стал рекордсменом «Атлетико»
08:38 · Испания. Ла Лига
Куман: «Барселона» стартовала с победы и сделала это без Месси»
08:30 · Испания. Ла Лига
Пике: «Некоторые игроки «Барселоны» чувствуют себя обманутыми Бартомеу»
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов снизить цену на Эдегора
Все новости
Рекомендуем
 