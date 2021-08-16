​Президент «Барселоны» озвучил сумму долга клуба

В понедельник президент «Барселоны» Жоан Лапорта даёт пресс-конференцию. Он рассказал о финансовом состоянии клуба.

«На сегодняшний день долг «Барселоны» составляет 1,35 миллиарда евро. Экономическое положение клуба вызывает тревогу», - сказал Лапорта.

«На зарплаты у нас уходит 103% от общего дохода клуба. Это на 20-25% больше, чем у наших конкурентов», - добавил функционер.

Напомним, что «Барселона» начала сезон с домашней победы над «Реалом Сосьедад» с результатом 4:2. Следующий матч команда Рональда Кумана проведёт 21 августа против «Атлетика» из Бильбао.