Пике: «Некоторые игроки «Барселоны» чувствуют себя обманутыми Бартомеу»

Один из ветеранов каталонской «Барселоны» Херард Пике высказался насчет Хосепа Бартомеу, ранее занимавшего пост президента «сине-гранатовых». В этом году его сменил Жоан Лапорта.

«Я больше люблю Лапорту, нежели Бартомеу. Некоторые футболисты команды чувствуют себя обманутыми Бартомеу. С приходом Лапорты ситуация стала налаживаться. Этот человек наведет порядок в клубе», - цитирует Херарда Sport.es.

В настоящий момент каталонский гранд испытывает финансовые трудности. По этой причине «Барселона» не смогла предложить новый контракт Лионелю Месси, из-за чего аргентинец ушел в «ПСЖ».