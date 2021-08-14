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Испания. Примера

Пике пошёл на понижение зарплаты

14 Августа 2021 • 19:19 Комментировать
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Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике пошел на понижение зарплаты. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, благодаря такому шагу от Пике, «Барселона» сможет зарегистрировать нескольких новых футболистов, среди которых Мемфис Депай (предыдущий клуб – «Лион»), Эрик Гарсия (предыдущий клуб – «Манчестер Сити») и Рей Манай, в прошлом сезоне выступавший за вторую команду «сине-гранатовых».

Точная сумма или процент понижения зарплаты Херарда Пике не разглашается. При этом, другие детали соглашения, такие, как его продолжительность, остались неизменными.

Завтра Херард Пике может начать с первых минут матч своей команды в чемпионате Испании против «Реал Сосьедада». Игра запланирована на 21:00 по времени Москвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Мемфис Депай Эрик Гарсия Рей Манай
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