«Реал» отреагировал на информацию о возможном выходе из Ла Лиги

Мадридский «Реал» отреагировал на новость, опубликованную в СМИ, о своем возможном выходе из Ла Лиги и присоединении к другому европейскому чемпионату.

«Информация в СМИ - ложь, полный абсурд. Это просто невозможно. Подобные слухи направлены на то, чтобы внести смуту в работу нашего клуба», - гласит сообщение на официальном сайте вице-чемпиона Испании.

Ранее на страницах Mundo Deportivo появилась информация, что «королевский» клуб хочет покинуть Ла Лигу из-за политики главы лиги Хавьера Тебаса.

В стартовом туре нового сезона чемпионата Испании «Реал» сыграет на выезде с «Алавесом». Матч пройдет сегодня, 14 августа.