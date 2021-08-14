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Испания. Примера

«Реал» решил покинуть Ла Лигу и присоединиться к АПЛ

14 Августа 2021 • 10:54 Комментировать (4)
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Мадридский «Реал» задумался над выходом из состава Ла Лиги, утверждают журналисты Mundo Deportivo. «Королевский» клуб хочет покинуть чемпионат из-за политики главы лиги Хавьера Тебаса.

«Сливочные» разочарованы негативным отношением руководителя к созданию Суперлиги Европы. Кроме того, мадридский гранд недоволен сделкой между Примерой и фондом CVC.

В связи с этим «королевский» клуб хочет присоединиться к другому европейскому топ-чемпионату. Приоритетным вариантом является АПЛ. Также «Реал» рассматривает Серию А и Бундеслигу.

Напомним, что по итогам прошлого сезона мадридский гранд финишировал на втором месте в чемпионате Испании.

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Реал Мадрид
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
14 Августа 2021 в 11:24
Рас уж на то пошло, зачем АПЛ ? Давайте сразу в РПЛ ))
ARTUR
14 Августа 2021 в 11:16
это бред строго хорька, Господи как же он задолбал уже , странно как его терпят болельщики Мадрида ?? на вилы его !!! что творится в его бошке ??? мне даже эти клуши из Спартака Заремы и Скомородские или как их там не так омерзительны как этот маразматик .
Sergfila2018
14 Августа 2021 в 11:10
Сюююююдаааа
ARTUR
14 Августа 2021 в 10:59
что это еще такое ))) с самого утра ))
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