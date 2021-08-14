«Реал» решил покинуть Ла Лигу и присоединиться к АПЛ

Мадридский «Реал» задумался над выходом из состава Ла Лиги, утверждают журналисты Mundo Deportivo. «Королевский» клуб хочет покинуть чемпионат из-за политики главы лиги Хавьера Тебаса.

«Сливочные» разочарованы негативным отношением руководителя к созданию Суперлиги Европы. Кроме того, мадридский гранд недоволен сделкой между Примерой и фондом CVC.

В связи с этим «королевский» клуб хочет присоединиться к другому европейскому топ-чемпионату. Приоритетным вариантом является АПЛ. Также «Реал» рассматривает Серию А и Бундеслигу.

Напомним, что по итогам прошлого сезона мадридский гранд финишировал на втором месте в чемпионате Испании.