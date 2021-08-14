Черышев помог «Валенсии» обыграть «Хетафе», его команда провела 87 минут вдесятером

«Валенсия» и «Хетафе» провели интригующий матч, который открывал новый сезон Ла Лиги. Уже на стартовых минутах хозяева остались вдесятером после фола в центре поля от Уго Гильямона. Впрочем, тут же Денис Черышев заработал пенальти, а Карлос Солер его реализовал. «Хетафе» «проснулся» лишь в концовке после удаления уже своего игрока. Гости сумели дважды пробить в каркас ворот, но от поражения не ушли - 0:1.
Протокол игры
|(1:0) Солер Карлос 11'
Мамардашвили Георгий • Корреа Тьерри • Габриэль Паулиста • Альдерете Омар • 90'Гильямон Уго • 3'Гайя Хосе • 70'Гуэдеш Гонсалу 86' ( Джейсон ( 86' ) • 90'Солер Карлос 51' 87' ( Дьякаби Муктар ( 87') • Васс Даниэль 13' 69' ( Рачич Урош ( 69') • Черышев Денис 77' ( Собрино Рубен ( 77') • Макси Гомес 57'
Запасные: Коба Куандреди • Васкес Хесус • Вальехо Ману • Риверо Кристиан • Хоседа
Сория Давид • Дьене Даконам • Кабако Эрик 38' • 76'Митрович Стефан 46' ( Мата Хайме ( 46') • Оливера Матиас • 31'Дамиан Суарес 80' ( Дуро Уго ( 80') • Максимович Неманья • Арамбарри Мауро • Аленья Карлес 46' ( Витоло Виктор ( 46') • Унал Энес 68' ( Кукурелья Марк ( 68') • Рамирес Сандро 67' ( Jose Macias3 ( 67')
Запасные: Иглесиас Хуан • Яньес Рубен • Чема Родригес • Конде Диего • Микель Игнаси
13 августа. Стадион "Месталья" (Валенсия).