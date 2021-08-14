Черышев помог «Валенсии» обыграть «Хетафе», его команда провела 87 минут вдесятером

«Валенсия» и «Хетафе» провели интригующий матч, который открывал новый сезон Ла Лиги. Уже на стартовых минутах хозяева остались вдесятером после фола в центре поля от Уго Гильямона. Впрочем, тут же Денис Черышев заработал пенальти, а Карлос Солер его реализовал. «Хетафе» «проснулся» лишь в концовке после удаления уже своего игрока. Гости сумели дважды пробить в каркас ворот, но от поражения не ушли - 0:1.