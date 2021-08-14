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Испания. Примера

Черышев помог «Валенсии» обыграть «Хетафе», его команда провела 87 минут вдесятером

14 Августа 2021 • 00:03 Комментировать
Валенсия
1:0
Хетафе
окончен
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«Валенсия» и «Хетафе» провели интригующий матч, который открывал новый сезон Ла Лиги. Уже на стартовых минутах хозяева остались вдесятером после фола в центре поля  от Уго Гильямона. Впрочем, тут же Денис Черышев заработал пенальти, а Карлос Солер его реализовал. «Хетафе» «проснулся» лишь в концовке после удаления уже своего игрока. Гости сумели дважды пробить в каркас ворот, но от поражения не ушли - 0:1.

Протокол игры  
Валенсия 1:0 Хетафе
(1:0) Солер Карлос 11'    
Мамардашвили Георгий Корреа Тьерри Габриэль Паулиста Альдерете Омар   90' Гильямон Уго   3' Гайя Хосе   70' Гуэдеш Гонсалу   86' (Джейсон (   86'   90') Солер Карлос   51'   87' (Дьякаби Муктар (   87') Васс Даниэль   13'   69' (Рачич Урош (   69') Черышев Денис   77' (Собрино Рубен (   77') Макси Гомес   57'
Запасные: Коба Куандреди Васкес Хесус Вальехо Ману Риверо Кристиан Хоседа
Сория Давид Дьене Даконам Кабако Эрик   38'   76' Митрович Стефан   46' (Мата Хайме (   46') Оливера Матиас   31' Дамиан Суарес   80' (Дуро Уго (   80') Максимович Неманья Арамбарри Мауро Аленья Карлес   46' (Витоло Виктор (   46') Унал Энес   68' (Кукурелья Марк (   68') Рамирес Сандро   67' (Jose Macias3 (   67')
Запасные: Иглесиас Хуан Яньес Рубен Чема Родригес Конде Диего Микель Игнаси
13 августа. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Хетафе Денис Черышев
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окончен Валенсия 1:0 Хетафе 2.65 3 2.95
14.08  20:30 Мальорка ... Бетис 3.4 3.3 2.2
14.08  20:30 Кадис ... Леванте 2.8 3.2 2.6
14.08  23:00 Алавес ... Реал Мадрид 7.5 4.7 1.42
14.08  23:00 Осасуна ... Эспаньол 2.25 3.3 3.3
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