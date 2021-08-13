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Испания. Примера

«Барселона» задолжала Месси 52 миллиона евро слухи

13 Августа 2021 • 19:32 Комментировать
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По поводу долга «Барселоны» перед Лионелем Месси появляются разные данные. Испанское издание Sport, например, утверждает, что «сине-гранатовые» должны звёздному аргентинцу 52 миллиона евро. Речь идёт о сумме, которую Месси недополучил, согласившись пойти на сокращение зарплаты в условиях пандемии наряду с остальными футболистами команды. Sport ссылается на источники в каталонском клубе.

Напомним, что на днях Лионель Месси стал футболистом «ПСЖ». Звёздный аргентинский нападающий поставил подпись под контрактом, рассчитанным на два ближайших сезона и включающим в себя опцию продления ещё на один год.

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Барселона Лионель Месси
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